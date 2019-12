Lingen. Die Berufsbildenden Schulen (BBS), Fachbereich Technik und Gestaltung, und das Berufsbildungswerk vom Christophorus-Werk arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes hauteng zusammen: Die Schüler des Bildungsgangs Körperpflege haben junge Menschen, die in den Werkstätten des Berufsbildungswerks arbeiten, zu Gast und bieten ihnen Haarpflege, Haarschnitte, Hand- und Nagelpflege als Dienstleistungen an.

„Eine Win-Win-Situation“, wie Schulleiter Jürgen Korte findet. Die Schüler der BBS können ihre praktischen Kenntnisse ausprobieren, und die Gäste vom Christophorus-Werk genießen die Behandlung.

Simon Heinen aus dem Gauerbach ist ganz aufgeregt. Seine Freundin bekommt gerade eine neue Frisur. Sie hat jetzt Locken! Anschließend bekommt sie die Nägel lackiert, Strasssteine inklusive. „Mach noch Klarlack drüber, dann halten die Steinchen besser“, rät Elke Thole ihrer Schülerin. Thole ist Fachpraxislehrerin im Fachbereich Körperpflege. Sie unterrichtet die Vollzeitschüler in der sogenannten Berufseinstiegsklasse. „Ihr Ziel ist zunächst der Hauptschulabschluss. Anschließend möchten sie eine Ausbildung im Bereich Friseur oder Kosmetik machen.“ Viele ihrer Schüler sind Migranten. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Moldawien, Polen und dem Irak. Zusätzlich zum Praxis- und Theorieunterricht erhalten sie Sprachförderung.



Einmal wöchentlich unterrichtet Thole im Christophorus-Werk. Dort trifft sie beispielsweise auf die Intensivgruppe von Saskia Horn. Diese betreut junge Leute mit Behinderung, die im Verpackungsbereich arbeiten. Handpflege ist für Menschen, die derartige Tätigkeiten ausüben, sehr wichtig. Auch deshalb passt es so gut, dass die Schüler von Thole bei diesem Modelltag auf die Leute vom Christophorus-Werk treffen: Die können sich ihre Hände einmal so richtig schön pflegen lassen.

Gelöste Atmosphäre

Und das genießen sie: Egal, ob es die jungen Männer oder die jungen Frauen sind – alle lassen sich die Behandlung an Hand und Haaren gern gefallen. Der Übungsraum in den BBS ist eingerichtet wie ein richtiger Friseursalon, und wie in einem Friseursalon üblich, wird während der Behandlung geklönt. Hauptthema am Montag: „Wie feiert ihr Weihnachten?“ Insbesondere die Migranten sind neugierig, wie das Hochfest hier in Deutschland gefeiert wird. Auf dem Tisch liegt selbst gebackener Stollen, und im Hintergrund erklingen Weihnachtslieder. Die Atmosphäre ist locker und gelöst. Beide Gruppen lassen sich aufeinander ein, das ist spürbar. Und das, obschon da durchaus sprachliche Barrieren sind. Nicht jeder Migrant spricht flüssig Deutsch, und nicht jeder aus dem Christophorus-Werk ist so lebhaft wie Simon Heinen. Aber auch die Schüchternen machen mit, und so hat am Ende jeder eine neue Frisur und gepflegte Hände.

Was auffällt: In der Berufseinstiegsklasse von Thole sind viele Männer. Während es im Verhältnis wenig männliche Friseure in Deutschland gibt, ist der Anteil in dieser Klasse sehr hoch. „Das liegt daran, dass in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge stammen, der Friseurberuf sehr hoch angesehen ist. Selbst kleine Jungs lernen dort schon früh, Männer zu rasieren“, weiß die Fachpraxislehrerin. Eine Tatsache, die dem Handwerk in Zukunft zugutekommen könnte, denn selbst dieser ansonsten beliebte Ausbildungsberuf hat inzwischen Nachwuchssorgen - wie quasi alle Zweige im Handwerk.

Die häufig traumatisierten jungen Erwachsenen hätten auf ihrer Flucht teils krasse Erlebnisse gehabt, so sei ein Mädchen aus Eritrea ganz allein von dort nach Deutschland gekommen, ohne das Wissen ihrer Eltern. Da relativieren sich Werte wie Pünktlichkeit oder einheitliche Arbeitskleidung. „Aber sie haben sehr viel Respekt, probieren alles aus und sind sehr kreativ. Nur mit der Fachsprache hapert es teilweise“, erzählt Lehrerin Thole. Viele ihrer Kollegen engagieren sich sehr für Flüchtlinge, so haben Annika Laser und ihr Lebensgefährte Kai Kollmann seit September 2016 einen jungen Eritreer in ihrem Haus aufgenommen. „Ich habe meine Schüler alle zuhause besucht, ich wollte wissen, wie sie leben“, berichtet sie weiter. Viel Gastfreundschaft habe sie dabei erlebt. Wie auch immer die Teilnehmer Weihnachten begehen: Mit den neuen Frisuren können die Feiertage jedenfalls kommen.