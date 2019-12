Lingen. Adventlich, unterhaltsam, ausgewogen: So hat sich das mittlerweile 31- Ökumenische Adventskonzert im Lingener Ortsteil Baccum mit ortsansässigen Gruppen präsentiert.

Moderator Werner Knabe begrüßte annähernd 400 musikbegeisterte Gäste in der St. Antonius Kirche. Neben der über die Grenzen Baccums hinaus bekannten Famigo Band, die mit zwei deutschen Weihnachtsliedern zu überzeugen wusste, sowie der Big Band Baccum, dem „Kleinen Chor“ der Kirchengemeinde St. Antonius und dem Posaunenchor der evangelisch reformierten Kirchengemeinde war man gespannt auf den Auftritt des Calvin Chores aus Lingen. Dieser hatte erstmals an dem Konzert teilgenommen. Die Lieder: „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Joy to the World“ begeisterten die Zuhörer und sicherten einen ausgiebigen Applaus.



Als dann noch die Schülerinnen der Grundschule Baccum von der schönen Weihnachtszeit sangen, wollte der Beifall kein Ende nehmen und der Erfolg des Konzertes war sichergestellt. Eine zu gleichen Teilen für die Rumänienhilfe und für ein Projekt zur Unterstützung alleinerziehender Mütter des SKF durchgeführte Kollektensammlung ergab den stolzen Betrag von etwas mehr als 1300 Euro.

Werner Knabe bedankte sich bei allen aktiv Beteiligten und wies einmal mehr darauf hin, dass nur ein großer Aufwand an Zeit und Mühe eine Veranstaltung dieser Art möglich macht. Neben den aktiven Gruppen trug dabei auch die organisatorische Vorbereitung durch Angelika Schoo und Beate Möller bei. In Baccum werde nicht über Ökumene gesprochen, in Baccum werde sie gelebt, unterstrich Knabe.

Im Anschluss an das Konzert wurde der Tag mit Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus, organisiert durch die Pfarrgemeinderäte und die Kfd und einem Weihnachtsmarkt auf der Ökumenischen Mitte in Verantwortung der Baccumer Wirtschaftsförderung abgerundet.