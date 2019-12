Lingen. Das Thema „Buchführung und Bilanz. So spannend wie dein Lieblingsbuch“ haben Prof. Gunther Meeh-Bunse und die wissenschaftlichen Mitarbeiter Katja Luer und Alexander Urmersbach rund 30 Kinder bei der letzten Kindercampus-Vorlesung in diesem Jahr näher gebracht.

