Katmandu/Lingen. Im April und Mai 2015 bebte in Nepal die Erde. Ganze Dörfer wurden zerstört, Menschen starben, mehr als 23.000 wurden verletzt. Auch vier Jahre nach der Erdbeben-Tragödie ist der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen. Regelmäßig reist der LIngener Zahnarzt Gerdhard Korves in die Region, um medizinische Hilfe zu leisten.

„Die Erdbeben waren für mich die Initialzündung, denn Nepal braucht nachhaltige Hilfe“, sagt der Gerhard Korves. Es gehört zu den 15 ärmsten Ländern der Welt, 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 30, Kinderarbeit ist häufig, die schlechten Lebensbedingungen führen zu Erkrankungen, der nächste Arzt ist oft Tagesmärsche entfernt.



„Wir fühlen den Menschen in Nepal auf den Zahn!“, steht scheinbar scherzend auf dem Flyer des Vereins „Dental And Social Care For Nepal“ (Desoca). Ärzte und Zahnärzte flogen nach dem Erdbeben in die Hauptstadt Kathmandu und bereisten einige Provinzen, um ihren ersten Einsatz durchzuführen. Seit 2015 war Korves sechs Mal in Nepal, um als Zahnarzt den Menschen zu helfen. Hier lernte er den Bremer Arzt Dr. Klaus Eckert kennen, der bereits 2011 den Verein „Brepal – Hilfe in Nepal“ und eine ärztliche Station in der Region westlich der Hauptstadt gegründet hatte. Er bat um Hilfe beim Aufbau einer zahnärztlichen Einrichtung in der 2015 neu errichteten Station. Das verheerende Erdbeben hatte fast alle Gebäude zerstört, sodass die Menschen seither in Hütten aus Brettern und Wellblech leben. Da keine staatlichen Hilfen kamen, wurde Brepal um Unterstützung gebeten. Westlich und östlich von Kathmandu gibt es inzwischen zwei Stationen, in denen die Menschen medizinisch versorgt werden.

„Wir haben dort Behandlungseinheiten wie in unserer Praxis. Etwa 70 Kilogramm Instrumente, alles was ein Zahnarzt benötigt, habe ich mitgebracht“, berichtet Gerhard Korves. Von Kollegen oder Zulieferern erhalte er auch Materialien, „die ich in übergewichtigen Koffern mitnehme.“ Im Herbst hatte er eine mobile Behandlungseinheit für über 140.000 Euro in Deutschland gekauft und diese nach Nepal gebracht. Im November konnten damit an vier Orten um die östliche Stadt Bigu in einer Höhe von über 2000 Metern viele Menschen behandelt werden. Mit dabei waren ein Arzt, zwei Optiker, eine Physiotherapeutin sowie weiteres Hilfspersonal.

Die mobilen Einsätze waren sehr erfolgreich. An acht Tagen hätten sie 2365 Patienten behandelt, etwa zehn Prozent der 24.000 in der Region lebenden Menschen. „Ich allein habe zahnärztlich 433 Menschen in acht Tagen versorgt und an einem Tag 103 Zähne gezogen, um die Schmerzen zu beseitigen“, berichtet Korves. Eine langfristige Behandlung wie Zahnersatz oder Wurzelkanalversorgung sei nicht möglich. Gebohrt werde auch, die Zähne würden gefüllt, doch viel mehr könne im Frühjahr und Herbst nicht durchgeführt werden. Die klimatischen Bedingungen ließen nur einen zeitlich befristeten Einsatz zu.

„Wir Ärzte vor Ort zahlen alles selber, werden von den Organisationen betreut, versorgt und über oft unwegsames Gelände zu den Orten gefahren“, berichtet er. Und weiter: „Für 430 Kilometer waren wir im Geländewagen zwei Tage unterwegs.“ In den festen Stationen gibt es keine Heizung, eine Gemeinschaftswascheinrichtung mit kaltem Quellwasser. „Jeder bewohnt ein Zimmer, schlafen in Schlafsäcken und bei den mobilen Einsätzen auf dem Fußboden“, so der Zahnarzt.

Zehn Stunden werde in den mobilen Einsätzen von sonntags bis freitags gearbeitet. Eine medizinische Fachangestellte steht ihm zur Seite, spricht die Landessprache und Englisch. „565 Zähne habe ich bei meinem letzten Einsatz im November gezogen“, berichtet der Mediziner. Bereits kleinen Kindern müssten Zähne gezogen werden. „Mit den umliegenden Schulen gibt es ein Kooperationsprogramm. Kinder kommen klassenweise zu den Stationen, sodass wir auch vorbeugend tätig werden können“, erzählt er. 1000 Tuben Zahnpasta und Zahnbürsten erhielten die Kinder als kleines Geschenk. „Wir können nur das Nötigste durchführen, auch Versiegelungen, damit Karies die Zähne nicht so leicht angreift. Es gebe öffentliche Gesundheitsstationen, doch in den abgelegenen Gebieten keine Zahnärzte. Die Menschen seien „extrem dankbar“ für die Hilfe. „Dem Gouverneur musste ich einen Zahn ziehen und erhielt zum Dank, nicht nur seinetwegen, eine Urkunde“, erzählt Korves und zeigt sie.



Anzeige Anzeige









„Im Frühjahr 2020 treffe ich ihn wieder, denn dann bin ich mit weiteren Kollegen, die meisten sind Wiederholungstäter, vor Ort“, sagt Korves. „Unser Ziel ist es, das Projekt eines Tages in nepalische Hände zu übergeben. Deshalb bilden wir das Personal vor Ort regelmäßig durch Fachleute aus Deutschland weiter aus.“