Lingen. Das letzte Adventswochenende bietet Unterhaltung in Form einer amerikanischen Weihnachtsshow, einem Kirchenkonzert, Klaviermusik und einer Märchenstunde. Soul und Jazz und Blues in Nordhorn sowie eine Turngala runden das Angebot ab.

Die musikalische Weihnachtshow "Motown goes Christmas" ist am Freitag um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe mit den Sängern Wilson D. Michaels, Marshall Titus, Julius P. Williams III., Ashley Washing und einer fünfköpfigen Live-Band zu Gast. Was könnte schöner sein, als sich die Adventszeit mit dem typischen Motown-Mix aus unverwechselbaren Stimmen, virtuosen Pop- und Jazz-Anleihen und unwiderstehlichen Rhythmen zu versüßen?

Kirchenkonzert

Beim Lingener Kreuzkirchenkonzert am Sonntag um 19 Uhr in der Kreuzkirche treten "Friesenblech" mit adventlichen Klängen auf. Die zehn Musiker aus Ostfriesland und Fryslân spielen neben Klassik auch Folk, Pop und Swing.

Märchenstunde

Der Sitzkreis um das alte Herdfeuer des Kutscherhauses (Burgstraße) bildet den atmosphärischen Rahmen für das lebendige Erzählen der Geschichten von einst mit Marion Lis. Sie handeln von Armut und plötzlichem Reichtum, berichten von Geiz und Güte, von fabelhaften Wesen und geheimnisvollen Kräften. Kinder ab sechs Jahren mit ihren Familien sind Samstag um 15 Uhr zu einer Märchenstunde eingeladen. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person.

Klaviermusik

Adventsklänge am Piano sind Samstag mit Marten Schürmann sowie Sonntag mit Wolfgang Hockmann ab 15 Uhr in der Eingangshalle des Bonifatius-Hospitals zu hören.

Große und kleine Artisten

In der Emslandarena findet Freitag ab 18.30 Uhr eine Turngala statt, die Artisten einen Auftritt ermöglicht, deren Präsentation sich perfekt für eine Bühne eignet. Der aus dieser Theateratmosphäre heraus entstehende familiäre Charakter der Show ermöglicht dabei nicht nur eine intensive Kommunikation mit dem Publikum, sondern macht einmal mehr mitreißende Werbung für die turnerischen Sportarten. Dass dabei auch die jüngsten Turner mit einbezogen werden – es hat sich auch eine örtliche Kindergruppe auf den großen Auftritt vorbereitet - beweist, dass der Turngala der Spagat zwischen Weltklasse- und Nachwuchsturnen gelingt.

Die Söhne Hamburgs

Sie sind die drei, die jeder kennt: Rolf Claussen, Stefan Gwildis und Joja Wendt – und sie laden zum Weihnachtsvergnügen der besonderen Art: Samstag bescheren die drei Söhne Hamburgs ihren Fans ein unterhaltsames Programm mit Jazz, Blues und Salsa, ab 20 Uhr in der alten Weberei in Nordhorn. Ihr Gabensack ist unter anderem gefüllt mit neuen Songs und einigen Überraschungen.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle läuft die Ausstellung "Endnote, ping" von Ian Kiaer. Ausgangspunkt für seine Kunst sind meist utopische Ansätze aus Architektur, Literatur, Philosophie und Kunst (bis 22. Dezember)

Im Emslandmuseum ist noch bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten" zu sehen. Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten." Zeitgeschichte in 150 Bildern" zeigt das Emslandmuseum bis zum 31. Dezember. Jahrzehntelang sammelte die Lingenerin Michaela Galle Ansichtskarten und Fotos zur Lingener Geschichte und zum Wandel des Stadtbildes.

Uta Sagel stellt ihre Bilder im Theaterfoyer aus (bis 13. Januar).

Ergebnisse aus den Kunstschulkursen sowie Fotografien von Roman Starke zum Schaffensprozess der Kunstschulkinder sind bis 17. Januar im Rathaus Lingen zu betrachten.



"Im Spiel der Gegensätze": Bilder von Erika Bothorn sind bis zum 31. März 2020 im Psychologischen Beratungszentrum in Lingen zu sehen.

Im Rathaus Emsbüren kann die Ausstellung "Das Kirchspiel Emsbüren in alten Bildern" betrachtet werden (bis 27. Dezember).

In Wietmarschen-Lohne ist eine Ausstellung zum Thema "Tod und Trauer - Brauchtum und Sitte früher und heute zu sehen.