Ronny Lethmate, Vivien Lethmate (beide Lethmate Stiftung), Sarah Lübbers, Johannes Fehren, (beide Förderverein Alter Schlachthof) Christian Macke (Geschäftsführer Lethmate Stiftung) sowie Matthias Wels (Leitung Jugendzentrum Alter Schlachthof) Foto: Alter Schlachthof

Lingen. Mit Unterstützung der Lethmate Stiftung hat der Förderverein Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Alter Schlachthof in Lingen neue Bühnenpodeste für den Veranstaltungsbetrieb in den Räumen am Konrad-Adenauer-Ring 40 angeschafft. Die Lethmate-Stiftung steuerte insgesamt 5637 Euro dazu bei.