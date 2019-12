Lingen. Der Ramseler Schützenverein hat aktuell 279 Mitglieder, so viele waren es noch nie. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins über die jüngste Mitgliederversammlung hervor.

Der 1. Vorsitzende Michael Schomaker verkündete freudig den bis jetzt höchsten Mitgliederstand von 279 Schützenbrüdern. Schießmeister Klaus Koldehoff verlas in seinem Bericht die Schießergebnisse der einzelnen Wettbewerbe. Als Dankeschön für die Unterstützung der letzten Jahre überreichte er Schützenbruder Christoph Eggermann ein Präsent.

Der Bericht zur Kassenlage vom Kassenwart Christopher Beel vermittelte trotz größerer Neuanschaffungen ein positives Bild. Dies und die beanstandungsfreie Führung der Kasse wurde durch den Kassenprüfer Edgar Ahrendt bestätigt.

Bei den Vorstandswahlen wurden die jeweiligen Stellvertreter neu gewählt. Der zweite Vorsitzende Andreas Koopmann stellte sein Amt, was er seit 2003 ausübte, zur Verfügung. Als Dank bekam er den Orden „für besondere Verdienste im Verein“ und einen Blumenstrauß für seine Frau. Neuer zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Schriftführer Christian Knue. Der 1. stellv. Kommandeur Reinhard Altevolmer, 2. stellv. Kommandeur Frank Keiser, stellv. Schießwart Klaus Koldehoff, stellv. Kassenwart Torsten Wellermann, stellv. Pressewart Manuel Kock und stellv. Schriftführer Markus Schaa wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum Schriftführer wurde Markus Pieper und zum Kassenprüfer Hendrik Brüggen gewählt.

Bei der Vorstellung der Veranstaltungen im nächsten Jahr wurde mit zwei Gegenstimmen entschieden, das Schützenfest um einen Tag nach vorne zu verlegen. Außerdem wurde beschlossen, in naher Zukunft eine neue Homepage zu erstellen. Als nächste Veranstaltung steht das Ramseler Winterfest an, welches am 11. Januar 2020 im Gasthof Hense stattfindet.