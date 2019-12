Wietmarschen. Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat Wietmarschen die Entscheidung vertagt, ob die Gemeinde die Initiative "Seebrücke" unterstützen soll. Nach dem Willen der SPD sollte sich die Kommune über die bundesweit festgelegte Aufnahmequote hinaus bereit erklären, Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufzunehmen.

Zudem sollte der Gemeinderat den Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim und die Gremien des Landkreises auffordern, sich ebenfalls zum "Sicheren Hafen" zu erklären und die Initiative "Seebrücke" zu unterstützen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Hermann Nüsse verwies darauf, dass die Räte in Nordhorn, Meppen und Lingen entsprechende Beschlüsse gefasst hätten. Nach Auffassung von Bürgermeister Manfred Wellen würde ein derartiger Beschluss aber ins Leere laufen, da es keine rechtliche Möglichkeit gebe, die Ziele des Antrags umzusetzen. Er berief sich dabei auf Informationen aus dem Kreishaus.

"Weltpolitische Probleme auf kommunaler Ebene Ebene nicht zu lösen"

CDU-Fraktionsvorsitzender Heinz Bökers verwies darauf, dass weltpolitische Probleme nicht auf kommunaler Ebene gelöst werden könnten. Er warnte vor einem falschen Signal mit der Folge, dass sich noch mehr Menschen auf den gefährlichen Weg über Land und auf See nach Europa aufmachen. Ratsvorsitzender Johannes Osseforth zeigte sich davon überzeugt, dass in interfraktionellen Gesprächen gelingt, sich auf eine Resolution zu verständigen, die dann in der nächsten Ratssitzung möglichst einstimmig verabschiedet wird.