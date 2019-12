Stehende Ovationen gab es für das Lingener Männerquartett beim Konzert in der Lingener Bonifatiuskirche. Foto: U. Philippczyk

Lingen. Selbst das regnerisch-kalte Wetter konnte etwa 450 Konzertbesucher am Vorabend des dritten Advent nicht vom Besuch eines vorweihnachtlichen Konzerts in der St.-Bonifatius-Kirche in Lingen abhalten. Vor dem voll besetzten Mittelschiff der Kirche bot ihnen das Lingener Männerquartett ein facettenreiches Programm mit einigen bekannten, vor allem aber mit selten gehörten adventlichen Liedern aus vergangenen Jahrhunderten und vielen Ländern.