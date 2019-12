Lingen. Seit vielen Jahren unterstützt der Förderverein Mosaik-Schule die anerkannte Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes Lingen mit großem Engagement – und schon das zweite Jahr veranstaltet der Förderverein ein Adventssingen für jedermann in der Kreuzkirche Lingen.

Gemeinsam Weihnachtslieder singen und Gutes tun ist das Motto am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr in der Kreuzkirche in Lingen. Darauf weist der Förderverein in einer Mitteilung hin. Gemeinsames Singen mache fröhlich und viel Spaß. Es stärke, wie wissenschaftlich bewiesen, das Immunsystem und hebt die Stimmung. Petra Chapman, die erste Vorsitzende des Vereins lacht: „Wenn wir mit unserem Adventssingen den Zauber der Weihnacht spürbar machen, wäre das schon ein Erfolg!“ „Aber wir hoffen auch, dass wir den Menschen eine kleine Auszeit so kurz vor Weihnachten schenken können“, so Chapman weiter.

Als Unterstützung hat der Förderverein auch in diesem Jahr Peter Alexander Herwig, einen erfahrenen Chorleiter aus Lingen gewinnen können, der die Veranstaltung musikalisch begleitet. Verstärkung der besonderen Art hat Herwig mit im Gepäck: er bringt gleich einen ganzen Chor mit. „Wir freuen uns riesig, dass der Mitmach-Chor der VHS uns unterstützt. Dann fällt es allen leichter, kräftig mitzusingen!“ so Chapman.

Einzig und allein die Freude am gemeinsamen Singen sei die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Adventssingen, so die Vereinsvorsitzende. Vom klassischen Kirchenlied, über die Weihnachtsbäckerei bis hin zum plattdeutschen Weihnachtsshanty, jeder wird ein weihnachtliches Lieblingslied wiederfinden. Textsicher muss man beim gemeinsamen Adventssingen nicht sein: Mit einem Beamer werden die Texte auf einer Leinwand gezeigt.

Spende für Pflegereisebett

Nach dem Adventssingen freut sich der Förderverein über Geldspenden. Das Geld wird in diesem Jahr in ein Pflegereisebett investiert. Hermann Kiepe, Schulleiter der Mosaik-Schule Lingen erklärt: „Bei mehrtägigen Klassenfahrten ist es oft schwer, eine Unterkunft mit einem sicheren Pflegebett für SchülerInnen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu finden. Das schränkt die Auswahl von Zielen stark ein. Und manchmal müssen Kinder deshalb auch zuhause bleiben. Genau das wollen wir natürlich vermeiden." Mit einem Reisepflegebett könnten alle Schülerinnen und Schüler Teil der Klassengemeinschaft sein, so Kiepe.