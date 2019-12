Neben den bewährten Angeboten gibt es einige Neuerungen im Programm des LWH. In Zusammenarbeit mit der Marienhausschule Meppen und dem Schulungszentrum am Ludmillenstift Meppen wird eine 300-stündige Weiterbildung zu Pflegefachkräften durchgeführt. Neu ist auch ein Kompetenzzentrum für Hospiz- und Palliativversorgung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland, der Hospizhilfe Meppen und dem Hospizverein Lingen, das im Januar startet.

Als Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung bietet das LWH im Rahmen des Erasmus-Programms u.a. Studienreisen nach Rom und Finnland an.

Im Bereich Theologie wird es im Rahmen des „synodalen Weges“ um Machtmissbrauch in der Kirche gehen.

In Zusammenarbeit mit dem „Forum am Dom“ Osnabrück gibt es in der Fastenzeit eine Lesung mit dem österreichischen Lyriker und Theologen Thomas Schlager-Weidinger, eine weitere Lesung und drei Ausstellungen runden das kulturelle Angebot im ersten Halbjahr 2020 ab.

Weitere Informationen und Anmeldungen im LWH unter Tel. 0591/61020, www.lwh.de sowie per E-Mail info@lwh.de