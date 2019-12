Freuen sich über die Spende: Vertreter des Fonds für Krebskranke Lingen e.V. bei der Scheckübergabe mit Mitglieder der Geschäftsführung der Kraftwerke Lingen und des Betriebsrats. Foto: Helmut Kramer

Lingen. Bereits zum 20. Mal haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei RWE Kraftwerke in Lingen zu Weihnachten auf eine kleine symbolische Anerkennung verzichtet und stattdessen den Gegenwert an eine soziale Einrichtung gespendet. In diesem Jahr geht die Spende in Höhe von 1.500 Euro an den Fonds für Krebskranke Lingen.