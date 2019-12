Lingen. „Kimba kämpft für Kinder!“ – Im Rahmen dieser Aktion des Lingener Lions-Clubs Machurius findet am kommenden Wochenende, 14. und 15. Dezember, bereits zum 25. Mal das traditionelle Lions- Advents-Café auf dem Lingener Weihnachtsmarkt statt.

Wer den Markt am Samstag oder Sonntag besucht und gleichzeitig „Kimba“ helfen, also Gutes tun möchte, der kann durch den Kauf eines Loses an der großen Benefiz-Tombola teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Zusätzlich locken auch attraktive Preise, die größtenteils von der Lingener Wirtschaft gespendet wurden.

Selbst gebackener Kuchen und duftender Kaffee

Ein gemütliches und verlockendes Ambiente soll die Ratsstube im Alten Rathaus bieten, wo leckerer, von den Lions Frauen selbst gebackener Kuchen und duftender Kaffee oder Tee ausgeschenkt werden. Der schöne Ratssaal lädt auch zum Verweilen und zu guten Gesprächen ein. Der Erlös von Tombola und Café geht an „Kimba“. Das heißt, mit dem durch diese Wohltätigkeitsaktion eingenommenen Geld unterstützt der Lions Club Machurius Kinder und deren Familien mit Zuwendungen und Hilfen, die sie sonst nicht bekämen und die dennoch oft bitter benötigt werden.

„Besonders zu Weihnachten macht es Spaß, für Kimba zu kämpfen“, meint der diesjährige Präsident des Clubs Claus-Dieter Asche.