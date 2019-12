Lingen. Das Bündnis "Atomkraftgegner im Emsland" (AgiEL) und der Elternverein Restrisiko haben die Haltung des CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann zum vom Bundesumweltministerium (BMU) angedachten teilweisen Exportverbots für bei ANF in Lingen gefertigte Brennelemente kritisiert.

Die Kritik Stegemanns am Arbeitsentwurf des BMU zum teilweisen Exportverbot für Brennelemente sei weder schlüssig noch nachvollziehbar. "Vielmehr offenbart seine Kritik, wessen Interessen ihm tatsächlich wichtig sind", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von AgiEL und des Elternvereins Restrisiko. Während er dem Lingener Brennelementehersteller reflexartig zur Seite springe, übersehe Stegemann einen wichtigen Punkt: das BMU beabsichtige nicht etwa, ANF die Betriebserlaubnis zu entziehen, sondern das BMU wolle den Export von Brennelementen an alte, ausländische Atomkraftwerke, die durch ihr immenses und unkalkulierbares Betriebsrisiko die innere Sicherheit Deutschlands gefährdteen, unterbinden. "Dem BMU geht es damit also vorrangig um den Schutz unserer Bevölkerung vor den Gefahren maroder Atomkraftwerke und um die Gewährleistung der inneren Sicherheit in Deutschland, was ja grundsätzlich sehr zu begrüßen ist", schreiben die Atomkraftgegner.

Will Stegemann als Volksverteter wahrgenommen werden?

„Wenn Stegemann dies nicht gutheißen kann und nicht unterstützen möchte, sollte er sich ernsthaft die Frage stellen, ob er als ein Vertreter des Volkes wahrgenommen werden will oder aber als Sprachrohr für die Wirtschaftslobby, der es naturgemäß vorrangig um die Sicherung von Profiten geht“, meint Alexander Vent vom Bündnis AgiEL. Stegemann vermittele mit seiner Kritik weiterhin den Eindruck, als sei es deutsche Fachexpertise „made in Lingen“, die mit dem Vorstoß des BMU verspielt würde, und dass Deutschland ohne diese Fachexpertise seinen Einfluss auf die Reaktorsicherheit in Europa verlieren würde. Er unterschlage damit jedoch die Tatsache, dass ANF zu 100 Prozent dem französischen Staatskonzern Electricite de France (EdF) gehöre, der international kräftig in den Ausbau der Atomkraft investiere. Der Einfluss Deutschlands auf die internationale Reaktorsicherheit bleibe nach dem Denkmodell Stegemanns also immer den wirtschaftlichen Interessen der französischen EdF untergeordnet.

Beschluss des Bundestages mittragen

„Als Mitglied des Bundestages möge Stegemann sich doch bitte an den Beschluss des Bundestages zur Beendigung der Kernenergienutzung in Deutschland erinnern und diesen - von einer großen Mehrheit des Bundestages getragenen - Entschluss respektieren und unterstützen. Wenn er dies zu tun nicht bereit ist, so sollte er auch ehrlich zugeben, wessen Interessen ihm tatsächlich wichtig sind und schnellstmöglich seinen Posten als Volksvertreter räumen“, forderte Gerd Otten vom Elternverein Restrisiko in der Mitteilung.