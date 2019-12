Lingen. Mit einer gestohlenen EC-Karte haben zwei 36-jährige Männer im November 2018 in Lingen mehrfach Geld abgehoben und verschiedene Einkäufe getätigt, um ihre Drogen- und Alkoholsucht zu finanzieren. Der rechtmäßigen EC-Karten-Inhaberin ist dadurch ein finanzieller Schaden von rund 2400 Euro entstanden. Nun wurde das Urteil gesprochen.

