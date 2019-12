Elterntaxis: Bitte den Kopf einschalten, liebe Eltern!

Lingen. Ich gestehe: Als mehrfacher Vater habe ich mehr als einmal als Elterntaxi den Nachwuchs in die Kita gebracht. Der Familienalltag lässt halt manchmal so wenig Raum, dass man „mal eben schnell“ das Auto nimmt. Andere haben vielleicht keine andere Wahl, wenn beispielsweise die Arbeit ruft. Aber: Das entbindet niemanden davon, den Kopf einzuschalten.

Adipisci in consequatur eaque nostrum ratione. Quae reprehenderit autem omnis ut. Voluptas alias error illum numquam est. Culpa cumque libero asperiores dicta. Itaque aperiam quisquam sapiente qui distinctio qui optio. Pariatur ut sapiente at ut aut eveniet. Vel dicta sed nihil sunt nulla doloremque sint. Omnis omnis vel sapiente consectetur pariatur quis ea nostrum. Quos fugit quo quis veniam repellat quia libero. Vel adipisci consequatur quo qui et officia. Non beatae omnis ab. Similique culpa nihil laborum recusandae suscipit et.