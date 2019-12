Lingen. Über Wachstum kann sich der Schützenverein Biene freuen: Im vergangenen Jahr sind 23 neue Mitglieder aufgenommen worden. Es gäbe in Biene kaum einen Jugendlichen, der nicht dem Schützenverein angehöre, freute sich der Vorsitze Norbert Tholen bei der Mitgliederversammlung.

Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt. Somit stehen der erste Kassenführer Holger Hofschröer, der zweite Vorsitzende Frank Kotte sowie der dritte Schriftführer Sven van Held dem Verein für weitere vier Jahre zur Seite. Bei den Fahnenträgern wurde Hendrik Lücken, Dennis Klay und Klaus Ungrun aus ihren Ämtern verabschiedet. Lukas Weckert, Janosch Klus und Andree Surmann haben dieses Amt für die neue Fahne nun übernommen. Bei der alten Fahne ist Klaus Lücken neu aufgenommen.



Krummen erläuterte zudem, dass das Oktoberfest 2020 bereits am 26. September gefeiert wird. Zudem wird sich der Schützenverein am Projekt "Farbe bekennen“ der Kirchengemeinde Sankt Marien Biene beteiligen. Hierzu werden Anstecker auf dem Schützenfest zugunsten dieser Aktion verkauft. Der Erlös wird dem Projekt zur Verfügung gestellt. Das Winterfest des Vereins findet am 11. Januar im Gasthof Brümmer statt.