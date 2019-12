Lingen. Um die Themen Buchführung Bilanz geht es beim Kindercampus am Mittwoch, 11. Dezember 2020, auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück in Lingen.

Auf der ganzen Welt schreiben Unternehmen spezielle Büche, so die Hochschule Osnabrück. Daraus “lesen” die Unternehmen dann Berichte, wie beispielsweise eine Bilanz. An einer Hochschule befassen sich Studierende und Lehrende ganz ausführlich mit diesen “Geschichten”.

Prof. Gunther Meeh-Bunse ergründet beim Kindercampus gemeinsam mit neun- bis zwölfjährigen Kindern, weshalb Buchführung und Bilanz zu Bestsellern wurden, wie sie funktionieren, wer und wie man sie liest. Wie bei Bestsellern üblich, gibt es Gut und Böse, Schurken und Helden, die Polizei und eine große Trickkiste.



Eltern können ihre Kinder begleiten und die Vorlesung in einem Nebenraum auf Leinwand live mitverfolgen. Die Veranstaltung beginnt um 16.15 Uhr im großen Hörsaal KD 0201 in der Kaiserstraße 10c in Lingen.

Die Anmeldung der Kinder ist über die Website www.kindercampus-lingen.de oder unter Tel.: 0591 80098-250 bei Maren Niehaus kostenfrei möglich. Die maximal 160 Plätze werden nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben.