Lingen. Der Zahn der Zeit nagt an den sechs Feuerwehr-Gerätehäuser in Lingen. Seit Monaten beschäftigen sie Politik und Verwaltung. Während in Holthausen nun der erste Spatenstich für einen Neubau gesetzt wurde, ist für das nächste Projekt in Baccum die Bauleitplanung mit einem ersten Beschluss gestartet - mitsamt dem deutlichen Hinweis aus der CDU an die Verwaltung, die Feuerwehrleute gut einzubinden.

Die Grundsubstanz der Gerätehäuser geht teilweise bis in die 1950er Jahre zurück, was bauliche Einschränkungen und auch einen hohen Sanierungsbedarf mit sich bringt. Neubauten sind deshalb zunächst einmal für die Ortsfeuerwehr in Holthausen und für jene in Baccum vorgesehen. Der in der vergangenen Woche offiziell gestartete Bau in Holthausen soll dabei als "Blaupause" für alle Häuser gelten.

Somit auch für den Neubau in Baccum, für den der Planungs- und Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzung durch die Aufstellung des Bebauungsplans "Feuerwehr südlich der Straße Elsenbusch" und eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beschloss. Angestrebt ist eine Fertigstellung Mitte 2021.

Probleme am alten Standort

Bislang hat die Ortsfeuerwehr ihr Haus an der Antoniusstraße an der Einmündung zur Straße Zum Lau. Am Standort selbst ist eine Vergrößerung aus Verwaltungssicht nicht umsetzbar: Wohnhäuser grenzen direkt an das Gelände, der Raum ist eng und die Nachbarn müssen mit Lärm leben. Auch die Zu- und Abfahrt für die Einsatzfahrzeuge und die Feuerwehrleute selbst zum Gerätehaus bezeichnet die Verwaltung in der Beschlussvorlage als "problematisch".

Neubau 500 Meter entfernt

Deshalb soll rund 500 Meter entfernt, entlang der Antoniusstraße in Richtung Münnigbüren, ein Neubau her. Knapp 5500 Quadratmeter groß ist die vorgesehene Fläche, die an Antoniusstraße und die Straße Elsenbusch angrenzt. Diese wird bisher landwirtschaftlich genutzt, weshalb die Verwaltung keine großen Konflikte mit dem Naturschutz befürchtet und auch weniger Lärmbelastung für Anwohner als im Ortskern sieht.

Getrennte Zu- und Abfahrt

Auch die Zufahrt soll am neuen Standort besser zu regeln sein: Während die Feuerwehrleute über den Elsenbusch das Gerätehaus erreichen sollen, ist für die Abfahrt von Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz eine zusätzliche Auffahrt zur Antoniusstraße geplant. Wie CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling im Ausschuss anmerkte, sei diese Trennung von ankommenden Feuerwehrleuten und abfahrenden Einsatzfahrzeugen eine Vorgabe der Feuerwehr-Unfallkasse.

Kreuzung im Blick

Die Bürgernahe Margitta Hüsken bat die Stadtverwaltung, bei den Planungen die Situation an der Kreuzung von Elsenbusch, Deeringhook und Antoniusstraße im Blick zu behalten. Die Ratsfrau wies auf die Situation für Radfahrer hin, die verbessert werden müsse, sowie auf "enorme Geschwindigkeiten", die in diesem Bereich gefahren würden.

Hilling: Feuerwehrleute an den Tisch

Einen Hinweis mit viel Nachdruck richtete unterdessen CDU-Fraktionsvorsitzender Hilling an die Verwaltung: "Ich bitte darum, dass die Feuerwehr selbst mit an den Tisch kommt bei den Planungen." Mit der Einbindung der Feuerwehrleute in den Bauprozess gebe es andernorts sehr gute Erfahrungen, meinte Hilling und unterstrich in Richtung Stadtbaurat Lothar Schreinemacher: