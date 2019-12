Lingen. Die Firma „Bürosysteme Emsland“ hat einen neuen Standort in Lingen-Laxten Im markanten Gebäude an der Kreuzung Frerener Straße/ Am Hundesand mit einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern bezogen. Dies hat die Stadt Lingen mitgeteilt.

Oberbürgermeister Dieter Krone, stellvertretender Ortsbürgermeister Karl-Heinz Schwarz und Dietmar Lager von der Wirtschaftsförderung machten sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten. „Der neue Standort von ‚Bürosysteme Emsland‘ ist eine sehr gute Ergänzung zu den in dem Gebäudekomplex bereits ansässigen Unternehmen Würth und Sonepar“, freute sich Krone. Die Räumlichkeiten, die durch das Architekturbüro „WBR Wolbeck“ entworfen und geplant wurden, seien optisch sehr ansprechend. Auch die Fassadengestaltung trage dazu bei, dass sich die Einfallstraße nach Lingen neu präsentiere. „Bürosysteme Emsland“, das in Lingen 15 Mitarbeiter beschäftigt und zur Unternehmensgruppe „Wolbers“ mit Hauptsitz in Gronau gehört, hat die Räumlichkeiten von Albert Bröskamp angemietet. „Unser bisheriger Standort an der Clara-Eylert-Straße war zu klein geworden und nicht mehr passend für uns“, begründet Geschäftsführer Holger Lohmann die Entscheidung für den Umzug. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zur B70 und B214 sei perfekt.

550 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Am neuen Standort „Am Hundesand“ stehen rund 550 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.Zum Sortiment zählen Kopierer und Drucker, Büromöbel und Bürobedarf, Präsentationstechnik und Kassensysteme. Auch eine Servicewerkstatt befindet sich vor Ort. „Eine Besonderheit sind die Glaskuben, die als Büro- und Besprechungsräume dienen und somit lebendiger Teil der Ausstellung sind“, erklärt Markus Bosch, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe „Wolbers“. Immobilienbesitzer Albert Bröskamp freut sich, dass mit „Bürosysteme Emsland“ ein neuer Mieter in den Gebäudekomplex einzieht: „Nach langem Leerstand und temporären Nutzungen haben wir endlich eine gute Lösung gefunden.“ Auch für die letzten noch verbliebenen freien Geschäftsräume gebe es bereits einen Interessenten, so dass künftig der gesamte Gebäudekomplex wieder genutzt werde.