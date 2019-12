Lingen. „Das kleine Fest der großen Hilfe“ vom Rotary Club Lingen, dem Lionsclub Lingen-Machurius mit ihren Jugendorganisationen Rotaract und Leos sowie dem Christophorus-Werk Lingen hat 2019 zum zweiten Mal stattgefunden. Der Erlös von rund 8600 geht an den Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in Lingen.

