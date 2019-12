Lingen. Gewinnen, sparen, helfen: So lautet der Ansatz des Gewinnsparens, der Soziallotterie der Volks- und Raiffeisenbanken. Jetzt konnte die Volksbank Lingen an 68 Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet die Reinerträge in Höhe von 63.460 Euro verteilen.

