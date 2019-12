Nächstes Lautfeuer-Festival in Lingen steigt am 24. und 25. Juli 2020 CC-Editor öffnen

Die Fans waren beim ersten Lautfeuer in Lingen im August 2019 aus dem Häuschen. Foto: Lars Schröer

Lingen . Das Festival Lautfeuer wird am 24. und 25. Juli 2020 zum zweiten Mal in Lingen stattfinden. Das wurde in der Mitgliederversammlung des Lingener Vereins Abifestival seit 1981 bekannt. Der Verein hat sich in der Mitgliederversammlung neu aufgestellt, nachdem das Abifestival in diesem Sommer erstmals unter dem Namen Lautfeuer auf dem Festivalgelände am Kohschultenhof in Lingen stattgefunden hatte.