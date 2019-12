Lingen. Der CDU-Kreisverband Lingen bekommt im neuen Jahr Besuch von der Parteispitze: Die Vorsitzende der CDU Deutschland, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird zu Gast sein beim Neujahrsempfang der Christdemokraten in Lingen.

