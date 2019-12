Lingen. Die Lourdespilgergruppe Emsland/Ostfriesland lädt zu einer Flugreise in den Wallfahrtsort Lourdes vom 21. September bis 25. September 2020 ein.

Laut Pressemitteilung lautet der Leitgedanke in diesem Jahr „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“. Die geistliche Leitung übernehmen Pfarrer Heiner Mühlhäuser aus dem emsländischen Lengerich, Pater Josef Danne aus Börgermoor und Pfarrer Ulrich Müller aus Osnabrück. Die medizinische und organisatorische Betreuung wird durch Dr. Elisabeth Behnen aus Klein-Berßen und Helfern der Lourdespilgergruppe gewährleistet.

Weitere Informationen Prospekte und Informationen zur Pilgerreise gibt es bei Pfarrer Heiner Mühlhäuser, Lengerich, Tel. 05904/348; Horst Leive, Lingen, Tel. 0591/72691 oder unter www.lourdespilgruppe.de im Internet.

In Lourdes erwartet die Pilger ein umfangreiches Programm: der große Kreuzweg, das Rosenkranzgebet in der Kirche St. Bernadette und der internationale Gottesdienst in der unterirdischen Basilika Pius X., in der über 25.000 Personen Platz finden. Gerade dort werde die Weltkirche spürbar, heißt es in der Pressemitteilung. Eindrucksvoll sind der Krankengottesdienst mit der Spendung der Krankensalbung in der Rosenkranzbasilika, die tägliche Sakramentsprozession, die allabendliche Lichterprozession zusammen mit Tausenden von Gläubigen vieler Nationen, bei der in den vielen verschiedenen Sprachen der Rosenkranz und das bekannte Lourdeslied gebetet beziehungsweise gesungen werden. Und schließlich die Grotte von Massabielle, jener Ort, an dem 1858 den Angaben zufolge die Gottesmutter Maria dem Mädchen Bernadette 18-mal erschienen ist.