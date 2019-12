Lingen. Veranstaltungsmanager Stefan Epping hat jetzt den dritten Musikstar bekannt gegeben, der 2020 beim Open-Air-Sommer vor der Emslandarena in Lingen auftreten wird. Der Name dürfte vor allem beim weiblichen Publikum für Jubel sorgen: Es ist der Pop-Musiker Wincent Weiss.

Gerade erst hat Wincent Weiss seine diesjährige Konzert-Tournee beendet. Sein letztes Konzert war Anfang der Woche in der Hamburger Barclaycard Arena – und 16.000 Zuschauer kamen. Wincent Weiss ist oben angekommen. Ausgezeichnet mit dem Echo, einem MTV-Music-Award, einem Radio Regenbogen Award, dem Audi Generation Award und gleich zweifach mit dem Bayerischen Musiklöwen.

DJ-Duo wird aufmerksam auf ihn

Dass er es soweit schafft, war 2013 alles andere als klar. Es war das Jahr, als der Musiker, der aus der Kleinstadt Eutin in Schleswig-Holstein stammt, zum ersten Mal im Fernsehen auftritt: Als Teilnehmer der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Die Show gewinnt er nicht und dennoch bringt sie Erfolg für ihm. Denn nur kurze Zeit wird seine Cover-Version des Songs "Unter meiner Haut" zum Erfolg. Das DJ-Duo "Gestört aber GeiL" verwendet diese Version für einen ihrer Remixe. Mehr als ein Jahr lang hält er sich in den deutschen Hitlisten und erreicht sogar Platin-Status.

Nachdem sein Debüt-Album „Irgendwas gegen die Stille“ für über 200.000 verkaufte Exemplare mit Platin ausgezeichnet wurde, legte Singer-Songwriter im März mit seinem zweiten Studioalbum „Irgendwie anders“ nach. Wincent Weiss erzählt in seinen Songs Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen. Dass ihm dafür die Herzen seines überwiegend weiblichen Publikums zufliegen, ist gut nachvollziehbar: Weiss verkörpert jenen unbeschwerten Typ, mit dem es sich sorglos traurig und fröhlich und glücklich sein lässt.



250.000 Besucher bei Solo-Tournee

Und die Zahlen seiner Konzerte sprechen für sich: Mehr als 250.000 Besucher bei seinen eigenen Solo-Tourneen und noch einmal mehrere hunderttausend Zuschauer bei zahllosen Open-Airs und Radiofestivals in den vergangenen drei Jahren.

2020 tritt der Musiker in Lingen auf. Genauer gesagt, am 21. August 2020. Veranstaltet von der Hamburger Firma FKP Scorpio. Im Musikgeschäft ein bekannter Name: FKP Scorpio veranstaltet sieben der populärsten Festivals Deutschlands, darunter das Hurricane- und Southside-Festival – und nun auch die Open-Air-Konzerte von Wincent Weiss sowie der Band Scooter, die einen Tag später vor der Arena auftritt. (Weiterlesen: Scooter gibt Open-Air-Konzert an Emslandarena in Lingen)



Epping: "Möglichst viele Zielgruppen abgedeckt"

Wincent Weiss am 21. August, Scooter am 22. August und dann ist da noch der Auftritt der Band Hollywood Vampires um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry am 23. August. Drei Tage Musik, drei Tage Open-Air-Feeling. (Weiterlesen: Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry kommen nach Lingen) "Mit den drei Acts haben wir möglichst viele Zielgruppen abgedeckt", sagt Stefan Epping, Veranstaltungsmanager der Emslandarena, der sich mit dem Vorverkauf der ersten zwei Acts des Lingener Open-Air sehr zufrieden zeigt. Während Fans der elektronischen Musik bei Scooter auf ihre Kosten kommen, gibt es Rock bei Johnny Depp und seinen Mitstreitern. Wincent Weiss sorgt für Pop und wird erfahrungsgemäß jüngeres Publikum und Familien anziehen.

Tickets für das Konzert sind ab diesen Freitag, 6. Dezember 2019, an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, auch in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung.