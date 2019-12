Lingen. Die traditionelle Pachtzinsübergabe des Heimatvereins Laxten-Brockhausen an Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone fand jetzt im Heimathaus statt.

Der Verein hatte dazu seine Mitglieder und viele Ehrengäste eingeladen. Das Heimathaus war komplett gefüllt. Vorsitzender Peter Herbrüggen begrüßte die Gäste und freute sich über die sehr gute Beteiligung.

Ortsbürgermeister Manfred Schonhoff erklärte zunächst die Bedeutung des Pachtzinses. Er hob dann die vielfältigen Aktivitäten im Heimatverein und in den einzelnen Gruppen hervor. Anschließend bat Vorsitzender Peter Herbrüggen den Oberbürgermeister Dieter Krone mit den Worten: „Wi willt nu use Pflicht noahkommen un de Pacht vör use Heimathus beglieken, so dat wi ohne Schulden int neie Joar gohn könnt“, den Pachtzins entgegenzunehmen.

Krone bedankte sich für die Übergabe des Pachtzinses: nach alter Tradition einen Korb mit Eiern und einen Scheffel Korn und sprach, teils in Plattdeutsch, den vielen ehrenamtlich Tätigen, durch die das Gemeindeleben positiv beeinflusst werde, seinen Dank aus. Im Anschluss an das vorbereitete Spiegeleieressen kam es zu vielen Gesprächen und es wurden unter Begleitung der Akkordeonspieler Christel Lübbers und Rainer Varel alt bekannte Lieder gesungen.