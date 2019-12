Lingen. Die Zahl der Spielplätze in der Stadt Lingen hat sich in diesem Jahr um drei auf 114 erhöht. Das hat Silke Hüter, die in der Verwaltung unter anderem für Spielplätze zuständig ist, in der jüngsten Sitzung des Beirates Spielräume unter Leitung von Björn Roth (CDU) mitgeteilt.

Die Spielraumplanerin erläuterte die drei Projekte. In Brögbern erstellte die Landjugend im Rahmen der 72-Stunden-Aktion einen neuen Spielplatz Am Kindergarten. An der Richard-Hermeling-Straße in Altenlingen legte der Fachbereich Tiefbau einen Mehrgenerationenplatz in Nähe des Hafens am Dortmund-Ems-Kanal an. Die Maßnahme wurde mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm gefördert. In Bramsche-Wesel gab die dortige Dorfgemeinschaft einen Spielplatz, um den sie sich mehrere Jahre gekümmert hatte, in die Zuständigkeit der Stadt zurück.

Spielplätze werden auch von Radwanderern genutzt

Hüter gab in der Sitzung anhand einer Präsentation einen Überblick über die Sanierungsmaßnahmen, die in diesem Jahr der Verbesserung der Spielplatzsituation in Lingen dienten. So wurde der Spielplatz Heugrabenstraße in Hüvede aufgrund seiner Lage an einer Radwanderroute aufgewertet, indem dort der Sandkasten erweitert und ein neues Sandspielgerät aufgestellt wurden. Hier wurden außerdem der Rutschenhügel und die Seilbahn erneuert. Die Spielraumplanerin: "Auch der Spielplatz am Borgelweg in Schepsdorf wurde mit neuen Geräten ausgestattet. Dieser Spielplatz wird zudem gerne von Radwanderern in Anspruch genommen, weil sich auch dort eine Sitzgruppe befindet."

Weitere Spielgeräte wurden auf den Spielplätzen Am Honlenwehr in Holthausen-Biene sowie in Wachendorf durch neue ausgetauscht. Als Highlight in diesem Jahr bezeichnete sie die Aufwertung des Spielplatzes Rehtränke in Altenlingen durch die Anlegung eines Niedrigseilgartens. Zudem seien sehr alte und unattraktive Geräte ersetzt worden. Wie Hüter weiter mitteilte, wurde der Spielplatz Am Ameisenhügel in Altenlingen um eine Ballspielfläche ergänzt. Überdies wurden ihren Angaben zufolge auf weiteren Spielplätzen punktuell einige alte Geräte ersetzt, ohne dass eine Komplettsanierung der Flächen erforderlich war.

Die Spielraumplanerin stellte zudem die geplanten Maßnahmen im neuen Jahr vor. Im Emsauenpark soll auf Initiative des Kinder- und Jugendparlaments eine Parkouranlage entstehen. Ein neuer Spielplatz ist an der Kolkstraße südlich der Lindenstraße vorgesehen. Überdies sollen folgende Spielplätze durch neue Geräte aufgewertet werden: Sändkerstraße/Vogtstraße in Ramsel, Geersstraße/Bürgerpark in Bramsche und Hufelandstraße.



Bausand an der Wilhelmshöhe

Aufgrund starker Nutzung der Flächen sollen zudem das Spielangebot an der Feuerdornstraße in Schepsdorf, am Hagebuttenweg und an der Wilhelmshöhe ergänzt werden. Beim letztgenannten Spielplatz fragte Marc Riße (Bürgernahe), weshalb dort Bausand verwendet worden sei. Hüter entgegnete, dass dieser Sand mit Blick auf die Klettergeräte bessere Fallschutzeigenschaften habe als Sand, der in Sandkästen verwendet werde. Hüter gab ferner bekannt, dass 2021 ein neuer Spielplatz am Dorfplatz in dem neuen Baugebiet in Brögbern entstehen soll.

Im Gespräch mit unserer Redaktion verwies sie ergänzend darauf, dass ein Großteil der Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten vom gemeinnützigen Unternehmen Reholand wahrgenommen werde. Großen Wert lege die Stadt auf die Sicherheitsüberprüfungen der Spielplätze, die ebenfalls von Reholand wahrgenommen werden. "Jeweils im Frühjahr findet die Hauptuntersuchung statt. Während der Spielsaison gibt es zudem wöchentliche Kontrollen." Hüter dankte den Reholand-Mitarbeitern für deren sorgfältige Arbeit.



Vandalismus hält sich in Grenzen

Nach ihren Worten hält sich der Vandalismus auf Spielplätzen in Grenzen. Nur in Einzelfällen gebe es Konflikte mit Jugendlichen, die sich in der Regel durch Ansprache von Jugendcops schnell entschärfen ließen. Eine Aufgabe von Spielplätzen sei in nächster Zeit nicht geplant, versicherte sie. Susanne Janßen (SPD) bat die Verwaltung um eine Übersicht, wo sich die 21 Spielplätze befinden, die vor Jahren aufgegeben wurden. Hüter zufolge befindet sich ein Großteil von ihnen in städtischem Eigentum und wurde bislang nicht bebaut.

Weitere Spielplatzpaten gesucht

Freuen würde sich Silke Hüter, wenn sich weitere Bürgerinnen und Bürger als Spielplatzpaten zur Verfügung stellen könnten. Sie ist unter 0591-9144574 (E-Mail s.hueter@lingen.de) erreichbar.