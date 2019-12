Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück/Lingen. Scharfe Waffe oder hochprozentiger Wodka – das ist die Frage in einem Berufungsverfahren gegen einen 34-Jährigen aus Lingen vor dem Landgericht in Osnabrück. Zeugen sprechen von einer Schusswaffe, mit der der Angeklagte auf sie gezielt habe, dieser gibt an, es sei eine mit Schnaps gefüllte Wasserpistole gewesen. Nach dreistündiger Verhandlung wurde das Verfahren vorerst ausgesetzt.