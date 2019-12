Lingen. Einstimmen auf die Vorweihnachtszeit kann man sich an diesem Wochenende in Lingen bei den "Fensterstimmen", einem Weihnachtsstück im Theater, bei Pianoklängen im Hospital oder einem Kirchenkonzert in Freren. Eine Komödie und ein Vortrag runden das Programm ab. Und auch ein Bummel über die Weihnachtsmärkte in unserer Region ist bestimmt unterhaltsam.

Am Samstag ab 20 Uhr werden sie wieder zu hören sein, die „Fensterstimmen“ auf dem Universitätsplatz in Lingen. Dargeboten wird ein musikalischer Mix aus weihnachtlicher Musik und in die Jahreszeit passende Musikballaden. Gesungen und musiziert wird im Wechsel aus dem Professorenhaus und dem Seminargebäude. Moderator ist Mario Köhne.

Herr der Diebe

Das Weihnachtsstück "Herr der Diebe" vom TPZ Lingen nach dem Roman von Cornelia Funke wird Freitag um 19 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe aufgeführt. Es geht um eine Gruppe zusammengewürfelter Minderjähriger, die in einem alten Kino in Venedig hausen und vom Stehlen leben. Ein Diebstahlsauftrag führt die Gruppe auf eine geheimnisvolle Insel, auf der ein magisches Karussell steht, das je nach Bedarf jünger oder älter macht.

Drama und Komödie im Hotel

Die Komödie "Vier Stern Stunden" im Lingener Theater Sonntag um 20 Uhr befasst sich mit der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Vier Darsteller, darunter Günther Maria Halmer und Janina Hartwig, die in ein Nobelhotel eingecheckt haben, verhalten sich in so ziemlich allem entsprechend den gängigen Klischees in Bezug auf gesellschaftliche Konventionen, Beziehungen, Lebensalter, Generationenkonflikte, die eigene Position.

Adventsklänge im Hospital

Adventklänge sind am Wochenende von 15 bis 16 Uhr in der Eingangshalle des Bonifatius-Hospitals zu hören. Samstag spielt Celine Penniggers am Flügel Tradionelles und Modernes, Sonntag gibt es "Christmas around the Piano" mit Wolfgang Hockmann.

Um Lingen in den 90er-Jahren geht es bei einem Vortrag am Freitag um 11, 16 und 19.30 Uhr im Emslandmuseum. Im Mittelpunkt steht Lingen als Metropole der Emsregion in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Eintritt kostet 5 Euro, Heimatvereinsmitglieder zahlen 3 Euro.

Kirchenkonzerte

Zu einem Adventskonzert in der St.-Vitus-Kirche Freren lädt am Sonntag um 16.30 Uhr der Männergesangsverein Lyra ein. Freier Eintritt.

Der Musikverein Wietmarschen lädt Sonntag um 17 Uhr zu einem Adventskonzert in die Wallfahrtskirche ein. Auch der Kinderchor "Kiwis" wird auftreten. Eintritt frei.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle läuft die Ausstellung "Endnote, ping" von Ian Kiaer. Ausgangspunkt für seine Kunst sind meist utopische Ansätze aus Architektur, Literatur, Philosophie und Kunst.

Im Emslandmuseum ist noch bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten" zu sehen. Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten. Zeitgeschichte in 150 Bildern zeigt das Emslandmuseum bis zum 31. Dezember. Jahrzehntelang sammelte die Lingenerin Michaela Galle Ansichtskarten und Fotos zur Lingener Geschichte und zum Wandel des Stadtbildes.

Uta Sagel stellt ihre Bilder im Theaterfoyer aus (bis 13. Januar).

Das LWH zeigt bis zum 20. Dezember unter dem Motto "Unfassbare Wunder" Porträt-Fotografien von Holocaust-Überlebenden von Konrad Rufus Müller.

Ergebnisse aus den Kunstschulkursen sowie Fotografien von Roman Starke zum Schaffensprozess der Kunstschulkinder sind bis 17. Januar im Rathaus Lingen zu betrachten.

"Im Spiel der Gegensätze": Bilder von Erika Bothorn sind bis zum 31. März 2020 im Psychologischen Beratungszentrum in Lingen zu sehen.

Im Rathaus Emsbüren kann die Ausstellung "Das Kirchspiel Emsbüren in alten Bildern" betrachtet werden (bis 27. Dezember).

In Wietmarschen-Lohne ist eine Ausstellung zum Thema "Tod und Trauer - Brauchtum und Sitte früher und heute" im Heimathaus zu sehen.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren besucht werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.