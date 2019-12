Lingen. Indiepopfans dürfen sich auf einen Hochkaräter im Alten Schlachthof Lingen freuen. Auf ihrer Young For Eternity 15 Year Anniversary Tour wird die britische Band The Subways auch im Alten Schlachthof Lingen auftreten. Termin ist der 30. April 2020.

Wer die Indierockzeile “You are the sun…” mit “You are the only one” vervollständigen kann, kennt den Klassiker „Rock´n´Roll Queen“ bereits seit beinahe 15 Jahren, damals als die Band mit ihrem Debüt „Young for Eternity“ den Indie-Himmel, der Kritikerstimmen folgend, hochlobend erklomm.

Billy Lunn und Charlotte Cooper, damals noch ein Liebespaar, heute nur noch Bandkollegen und Bruder Josh Morgan sind das Ergebnis einer vielfach geschriebenen Bandgeschichte aus Londoner Vororten. Besonders macht die Band ihr weltweit durchschlagender Erfolg zu Anfang ihrer Karriere, von dem sie heute immer noch profitieren, aber sich längst nicht darauf ausruhen.

Wer die Subways in zeitnaher Vergangenheit auf einem ihrer Festivalauftritte gesehen hat, weiß, sie spielen sich immer noch die Finger wund, um ihrem Publikum eine energiegeladene Indieparty zu bescheren. Die Lingener dürfen sich erneut auf den Hochkaräter am 30. April 2020 und einen vollen Alten Schlachthof einstellen, nachdem die Band zuletzt 2009 ein Konzert an selber Stelle spielte.

Tickets für 23 Euro (plus Gebühren) gibt es ab dem 6. Dezember, um 10 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen und in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost.