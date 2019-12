Ausbauen will die Hedon-Klinik - doch die europaweite Ausschreibung verlief nicht nach den Wünschen des Unternehmens. Foto: Mike Röser

Lingen. Es mutet unfassbar an: Ein Unternehmen will für eine zweistellige Millionensumme bauen und woran scheitert es? Handwerker haben keine Zeit. Der Neurologie-Neubau der Hedon-Klinik in Lingen ist nur ein Beispiel – und doch sollten die Alarmglocken in der Region nun noch lauter schrillen.