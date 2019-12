Messingen. Die St. Antonius-Kirche in Messingen war am ersten Adventssonntag gut gefüllt, um sich mit den Chören Mess-Singer und Intakt auf die Adventszeit einzustimmen und die Premiere des „lebendigen Adventskalenders“ vorzustellen.

Die Lieder „Worauf warten wir?“, „Zünd ein Licht an“ und „Stell dir vor“ verdeutlichten den Advent als Zeit der Ankunft, aber auch des gemeinsamen Zusammenkommens. Die Kolpingfamilie Messingen lädt jeden Abend um 18 Uhr 15 Jung und Alt zum „lebendigen Adventskalender“ ein. „Wir treffen uns in lockerer Atmosphäre, um uns in Gemeinschaft mit schönen Fenstern und ansprechenden Texten auf das Weihnachtsfest einzustimmen“, heißt es im Flyer. Ihre Ideen haben unter anderem Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Vereine, Nachbarschaften, Frauengruppen, Kegelclubs oder Stammtische, Firmen am Ort, Schul- und Kindergartenkinder eingebracht.15 bis 20 Minuten wird bis Heiligabend an unterschiedlichen Stellen der „lebendige Adventskalender“ geöffnet. In dieser Woche lädt am Mittwoch die KLJB Brümsel – Messingen zum „Roten Platz“ in der Dorfmitte ein. Am Donnerstag veranstaltet die KÖB Messingen in der Bücherei, Altes Pfarrhaus, den Abend. Der Schützenverein St. Antonius lädt am Freitag ins Schützenhaus an der Frerener Straße 34 ein.



Verena Lottmann vom Arbeitskreis Kultur dankte den Chören für die musikalischen Beiträge unter der Leitung von Theresa Drücker, Diakon Helmut Heitz sowie Marion Schmit und Doris Theilen. „Zusammen begrüßen wir heute die Adventszeit. Und das auf wundervolle Weise mit einem solch tollen Konzert.“

Bürgermeister Ansgar Mey freute sich, dass der Arbeitskreis Kultur seit sechs Jahren alle zwei Jahre das Adventssingen durchführt. „Wir sind froh und dankbar, dass unsere Chöre das so toll mitmachen und uns auf den Advent einstimmen.“ Das anschließende gemütliche Beisammensein auf dem Kirchvorplatz verdeutlichte, wie eine Gemeinde zusammenhält, miteinander ins Gespräch kommt und auch ohne großen, kommerziellen Weihnachtsmarkt den Sinn von Advent erfasst und lebt.