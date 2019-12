Lingen. Mit großer Dankbarkeit hat die Leiterin des Kinderhospiz-Stützpunktes Löwenherz in Lingen, Sabine Dirkes, von der Innung des Bäcker-Handwerks Lingen einen Scheck über eine Höhe von 4700 Euro entgegengenommen.

