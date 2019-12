Hocherfreut nahm Irmgard Partmann (5. von links) für das Kinderhospiz Löwenherz den Scheck über 2267 Euro vom Ortsausschuss der katholischen Kirchengemeinde Christ König Darme entgegen. Foto: Kirchengemeinde Christ König Darme

Lingen. Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz mit seinem Stützpunkt in der Castellstraße 11 in Lingen freut sich über eine Spende in Höhe von 2267 Euro von der katholischen Kirchengemeinde Christ König in Lingen-Darme.