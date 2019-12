Die Gartenbewässerung fließt nicht in die Abwassergebühr ein, wenn der Verbrauch über einen Zwischenzähler nachgewiesen wird. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Lingen. Die Stadtwerke Lingen und der Wasserverband Lingener Land haben in diesen Tagen die Ablesekarten für den Frischwasserverbrauch an die Haushalte versandt. Darauf weist die Stadt Lingen in einer Pressemitteilung hin.