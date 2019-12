Auto bei Garagenbrand in Lingen völlig zerstört CC-Editor öffnen

Nur noch Schrottwert hat dieses Auto nach einem Garagenbrand in Lingen. Foto: Nord-West-Media TV

Lingen. Völlig ausgebrannt ist am Samstagnachmittag ein Auto bei einem Garagenbrand an der Heidekampstraße in Lingen. Verletzt wurde niemand.