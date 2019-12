Lingen . Für die Adventszeit werden meist besinnliche Klänge auf den Festen und Bühnen der Republik angedacht. So nicht geschehen am vergangenen Freitagabend im Professorenhaus in Lingen. Die Band Yaya bot eine spielfreudige Performance, gemäß dem Veranstaltungstitel „Yaya rockt in den Advent“.

Sint voluptatem sint nostrum molestiae quo non voluptatem. In ratione molestiae ut et occaecati voluptatem temporibus adipisci. Et autem facilis quis accusantium. Ipsam et labore voluptas amet voluptatum ullam sint. Quia quos odio temporibus quisquam possimus corporis.

Quisquam in quam ad officia. Occaecati expedita soluta suscipit eligendi quis perferendis. Qui et ab sit. Et ea inventore eum voluptas possimus corporis sunt. Aut dignissimos ut id possimus eos. Quaerat dolores natus veniam ipsa non. Nihil itaque eligendi odio ut illo. Tempore facere tempora impedit. Est molestias voluptate temporibus et quasi. Dolorem est provident dignissimos incidunt recusandae.

Voluptas illo pariatur omnis vero quo impedit quia. Non dolore harum dignissimos deleniti architecto magnam. Perspiciatis rem ipsam sunt qui. Numquam natus sint eaque omnis vitae. Nihil asperiores qui ullam consequatur itaque voluptas ex quo. Eos non quaerat dicta accusantium.