Lingener Investor Klaas bleibt Akteur und kein Zuschauer

Lingen . Während es in der Einkaufspassage MEP in Meppen nicht rund läuft, Leerstände zu beklagen und gar schon Überlegungen über Folgenutzungen in Teilbereichen im Gange sind, die mit Einzelhandel nichts zu tun haben, erweitert Hermann Klaas sein Lookentor in Lingen. Es mag mehrere Gründe für die so unterschiedliche Entwicklung beider Einkaufszentren geben. Einer ist sicherlich die deutlich bessere Lage des Lookentors als Gelenk zwischen zwei Einkaufsstraßen.

