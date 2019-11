Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Feine Sahne Fischfilet treten am Samstag in der Lingener Emslandarena auf. Foto: Sven-Sebastian Sajak

Lingen. Einstimmen auf den Advent kann man sich an diesem Wochenende beispielsweise bei einer Theateraufführung Sonntag in Lingen oder bei einem Konzert des Kinderchors in Spelle, ebenfalls am Sonntag. Rockige Töne dagegen gibt es Freitag im Professorenhaus sowie Punk in der Emslandarena. Auch ein Trödelmarkt lädt zum Besuch ein, und ein Vortrag informiert über die Seenotrettung.