Lingen. Die Berliner Philharmoniker lassen das Jahr 2019 beschwingt zu Ende gehen. Am 31. Dezember findet ab 17 Uhr eine Silvester-Gala statt mit Sopranistin Diana Damrau und erstmals unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Dieses Konzert wird live in das Kino Cine-World in Lingen übertragen. Die Lingener Tagespost verlost dafür heute fünf mal zwei Eintrittskarten.

Standen bei seinen bisherigen philharmonischen Konzerten deutsche und russische Komponisten im Zentrum, so geht es an diesem Abend musikalisch in die USA.

Kirill Petrenko präsentiert sich dem Publikum der Berliner Philharmoniker in diesem Programm von einer neuen musikalischen Seite – als Interpret mitreißender Broadway-Melodien. Auf seinem Ausflug ins Musicalfach begleitet ihn Diana Damrau, die erstmals bei den Philharmonikern auftritt.

Den symphonischen Rahmen des Programms bilden die Ouvertüre zu George Gershwins berühmten Musical Girl Crazy, aus dem der Jazz-Standard "I Got Rhythm" stammt, und dessen Tondichtung "Ein Amerikaner in Paris", in der Gershwin seine Eindrücke einer Parisreise stimmungsvoll verarbeitet. Aus Leonard Bernsteins Erfolgsmusical "West Side Story" sind die schmissigen Symphonic Dances zu hören sowie der berühmte Song "I Feel Pretty" mit Diana Damrau in der Rolle der Maria. Zu den weiteren Broadway Hits, die sie interpretieren wird, gehören unter anderem Stephen Sondheims "Send in the Clowns" und Harold Arlens "(Somewhere) Over the Rainbow".

Das Konzert dauert etwa zwei Stunden (ohne Pause) plus Vorprogramm von 30 Minuten.,

An der Verlosung können Sie per Telefon oder per SMS teilnehmen: Rufen Sie unter der Nummer 0137 822702249 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen) an und hinterlassen Sie Name, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort silvester.

Oder senden Sie eine SMS mit der Kennung mobil win silvester an die Kurzwahlnummer 52020 (0,49 Euro/SMS inkl. 0,12 Euro VF D2-Anteil). Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen und Ihre Anschrift ein (Beispiel: mobil win silvester max muster musterstr...).

Anzeige Anzeige

Die Telefone sind am Donnerstag, 28. November, von 6 bis 23.59 Uhr freigeschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ Medien und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.