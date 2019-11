Lingen. „Bunt wie das Leben“ – unter dieser Überschrift stellt zurzeit Ute Sagel aus Wettrup rund 40 ihrer Aquarelle im Foyer des Lingener Theaters aus. Erster Bürgermeister Heinz Tellmann hat am Sonntag Sagel und ihre Ehrengäste zu der Vernissage begrüßt. „‘Kunst ist ein Luxus, den der Mensch braucht‘, das hat Berthold Brecht gesagt. Diesen Luxus will ich mir heute Morgen mal erlauben“, begann Tellmann seine Ansprache.

Ein Traktor, ein paar Schuhe, ein Haus und ein Boot an einer Küste, Portraits – diese und weitere Motive präsentiert Sagel derzeit im Theater an der Wilhelmshöhe. „Für mich war überraschend, dass Sie sich Ihre Fertigkeiten als Autodidaktin angeeignet haben“, meinte der Erste Bürgermeister. „Man spürt, welche Leidenschaft Sie in Ihre Passion legen“, führte er weiter aus.

Ute Sagel lebt mit ihrem Mann Klaus seit 2005 in Wettrup. Vorher hat das Ehepaar in Essen gelebt. „Wir genießen die Ruhe im Emsland“, sagt Klaus Sagel. In Essen hatten sie direkt an einer Autobahn gewohnt.

Die Aquarelle, die noch bis zum 13. Januar im Foyer des Theaters hängen werden, sind allesamt ab 2014 entstanden. Zuletzt hatte sich Sagel an der Kunstakademie Raesfeld weitergebildet. Bereits im vergangenen Jahr gab es an gleicher Stelle eine Ausstellung anderer Werke der Künstlerin: "Die Schönheit des Alters“ titelte die damalige Werkschau.



Breites Publikum

„Es werden vermutlich mehrere Tausend Menschen Ihre Bilder ansehen können. Das Lingener Theater hat allein 2500 Abonnenten“, betonte Tellmann. Er nutzte die Gelegenheit, den „hochkarätigen Fachkräften, die das Theater bewirtschaften“, zu danken. Dazu zählt Christian Vieth, Meister für Veranstaltungstechnik. Yvonne Timm vom Fachdienst für Kultur koordiniert die Ausstellungen, die im Theater Platz finden. „Drei bis vier Ausstellungen können wir pro Jahr hier durchführen. Meine Aufgaben sind unter anderem die Versicherung der Kunstwerke oder auch einen politischen Vertreter für die Eröffnung zu gewinnen“, erzählte Timm. Sagel freue sich, dass sie bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit hat, ihre Gemälde einem breiten Publikum in Lingen zu zeigen. Alle Bilder sind zu einem Preis zwischen 50 und 275 Euro auch zu erwerben. Wer Kontakt zur Künstlerin aufnehmen möchte, kann dies unter 05909 939949 oder ute.sagel@ewetel.net tun.