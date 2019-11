Lingen. Am Donnerstagabend zeichnete die Bambi-Jury Comedian Chris Tall mit dem Goldenen Bambi aus. Am Samstagabend stand er mit seinem aktuellen Programm „Und jetzt ist Papa dran“ auf der Bühne der Emslandarena in Lingen und bestätigte vor ausverkauftem Haus und fast 3500 Besuchern, warum er zu den derzeit beliebtesten Comedians in Deutschland zählt.

Der 28-jährige Hamburger war einer von 21 Künstlern und Persönlichkeiten, die im Rahmen einer großen Gala-Show in Baden-Baden vor vielen Millionen Fernsehzuschauern Deutschlands begehrtesten Fernsehpreis in Empfang nehmen durfte. Vor gerade einmal drei Jahren war er das größte Nachwuchstalent in der Branche und begeisterte 300 Zuschauer im Alten Gasthaus Schütte in Salzbergen. Heute füllt der mit vielen Preisen ausgezeichnete Stand-up-Comedian und Filmkünstler große Arenen und Hallen und zieht alle Altersgruppen in seinen Bann, vor allen Dingen aber die jüngere Generation. Die Emslandarena war schon 2017 und jetzt wieder innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Fans reisten aus ganz Deutschland an.

Man muss schon seinen eigenwilligen Stil mögen, der sicherlich nicht jeden Geschmack trifft. „Ich weiß, dass hinterher immer Meckerer sich beklagen und fragen: „Darf der das?“ „Ja, ich darf das“, so die klare Antwort von Chris Tall. „Wir leben in einem freien Land, wer das nicht mag, kann den Saal verlassen und nach Hause gehen! Ich zumindest bin tolerant“ Selbst für die kleinsten Fans hat er eine deutliche Botschaft parat: Auf den Stramplern aus dem Chris-Tall-Merchandise-Shop ist in großen Buchstaben zu lesen: „Ich darf alles.“

Minderheiten im Visier

So ist es für den Komiker selbstverständlich, dass er Minderheiten, Behinderte, Kranke, Schwarze, Schwule oder Lesben in sein Programm einbezieht. Die Rollstuhlfahrer haben es ihm dabei besonders angetan. Für eine Gruppe stieg er eigens von der Bühne, umarmte die Rollis und machte seine Witze: Sehr zur Freude der Betroffenen, weil sie für einige Minuten im Mittelpunkt der Show standen. Ein Gast outete sich als Frühchen. Deshalb sitze er schon immer im Rollstuhl. „Ich finde es toll, dass Du heute Abend schon so früh hier bist“, lachte der Behinderte über das Willkommen. „Sind Schwarze im Saal?“ wurde eine andere Fangruppe angesprochen. Paul aus Emsbüren, gebürtiger Inder, meldete sich. „Mensch, ich dachte, Inder haben eine schokoladenfarbene Haut; du siehst ja eher nach Bitterschokolade aus.“

Bei einem Blick ins Publikum erblickte Chris ein Ebenbild: „Mensch, Gott sei Dank bin ich heute Abend nicht der Fetteste im Saal“, kokettierte er mit seinem Übergewicht. Allerdings habe er 15 Kilogramm abgenommen, sodass die Bauchrolle deutlich weniger wippte, demonstrierte der Künstler. Sein Fett weg bekamen auch die Veganer. „Was ist ein veganes Schnitzel?“ „Klar, Pappe und Staub paniert,“ lautete seine Definition.

Kein Erbarmen hatte Chris Tall mit notorischen Handyfilmern: „Ihr daddelt den ganzen Tag mit dem Ding rum; könnte ihr nicht mal für zweieinhalb Stunden ohne Handy?“ und er fügte hinzu: „Wer mir hier meine Pointen kaputtmacht, den besuche ich nächste Nacht im Schlafzimmer und mache seine oder ihre Pointen kaputt!“

Nachdenkliches zum Schluss

Nach der geforderten Zugabe wurde es dunkel und mucksmäuschenstill in der Emslandarena. Chris Tall saß einsam auf der Bühne und philosophierte über Ruhe, Schlaf und Gesundheit. Er forderte das Publikum kurz vor dem Jahresende zum Nachdenken auf. „Stellt Euch mal vor, ihr kommt nach einem stressigen Tag nach Hause. Die Kinder wollen dem Papa ein selbst gemaltes Bild überreichen. Doch der Papa will nur noch Ruhe haben.“ „Was glaubt ihr, was in diesem Moment wohl in den Kindern vor sich geht?“ Sichtlich nachdenklich gingen die Fans nach einer tollen und mitreißenden Comedy-Show nach Hause.