Foto: Carsten van Bevern

Lingen. Ein meldepflichtiges Ereignis, das laut der Kriterien "keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung hat", gab es in der vergangenen Woche im Kernkraftwerk Emsland in Lingen: Bei Wartungsarbeiten waren Partikel in Einspritzdüsen eines Notstromdieselaggregats gefunden worden.