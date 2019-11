Besondere Lebendigkeit erfuhr die offizielle Amtseinführung des neuen Schulleiters Andree Bojer an der Grundschule Clusorth-Bramhar durch die Darbietungen der Kinder. Foto: Anne Bremenkamp

Lingen. Groß ist die Freude in Clusorth-Bramhar und an der kleinsten Grundschule der Stadt Lingen: Denn nicht nur der neue Rektor Andree Bojer, sondern auch steigende Schülerzahlen und der Bau einer eigenen Kindertagesstätte, die im August 2020 ihre Türen öffnen soll, lassen in eine viel versprechende Zukunft blicken.