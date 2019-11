Lingen. Ein Buchstaben- oder Zahlendreher, ein kleiner Vertipper: Gegen den Fehlerteufel ist keine noch so seriöse Zeitung vollkommen gewappnet. Dass dieser jedoch auch bei einer Anzeige zuschlägt und Verwirrung stiften kann, was den Eröffnungstermin des Lingener Weihnachtsmarktes angeht, ist eher ungewöhnlich.

"25. November bis 23. Dezember 2019" lautet der Text in einer Anzeige, die Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) samt dem Zusatz "Eröffnung des Weihnachtsmarktes Heute 17 Uhr" in der Printausgabe der Lingener Tagespost geschaltet hatte. Der Fehler: Diese Anzeige erschien bereits in der Samstagsausgabe des 23. November. Und da stimmt das "Heute 17 Uhr" nun einmal nicht.

Wie dieser Fehler passiert ist, steht noch nicht fest: Sollte die Anzeige etwa erst am Montag, 25. November, erscheinen? Oder sollte der Text "Heute 17 Uhr" stattdessen "Montag 17 Uhr" lauten? Oder konnte es jemand einfach nicht mehr abwarten, bis der Lingener Weihnachtsmarkt mit seinen vielen Veränderungen und Neuigkeiten beginnt? Antworten auf diese Fragen gibt es derzeit noch nicht. Fest steht jedoch, wann der Lingener Weihnachtsmarkt 2019 durch Oberbürgermeister Dieter Krone offiziell eröffnet wird: am Montag, 25. November, um 17 Uhr an der Bühne auf der Marktplatz-Terrasse.