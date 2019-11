Lingen. Die Seniorenwohnanlage Mutter-Teresa-Haus im Zentrum Lingens verfügt über eine großzügige Dachterrasse. Auf dieser haben Bewohner und Mitarbeiterinnen eine kleine Oase geschaffen. Zwei Stationen für die Fütterung von Vögeln sind nun dazugekommen. Wie das zustande kam, erzählt Bernward Rusche vom Nabu Emsland/Grafschaft Bentheim.

„Ich komme öfters ins Mutter Teresa Haus, um Vorträge über die Natur zu halten, beispielsweise über Wildbienen. Diese werden immer gut angenommen“, schildert der Ehrenamtler. „Vor Kurzem habe ich von einer Langzeitstudie in Bayern erfahren, die sich mit den positiven Auswirkungen von Vogelbeobachtungen auseinandersetzt. Ausgeglichenheit, Wohlbefinden und die Förderung des Gedächtnisses sind Erkenntnisse aus dieser Studie“, erzählt Rusche weiter. Und so sei ihm der Gedanke gekommen, auf der Dachterrasse Vogelfutterstationen aufzustellen, um somit Vögel anzulocken.

Partner Berufsbildungswerk

Gedacht, getan: Mit der Idee stieß er auf offene Ohren bei Birgit Lühn, die als Hauswirtschafterin in der Wohnanlage arbeitet, bei der Betreuungsfachkraft Anneliese Möllerhaus, und auch bei Pastor Franz Thaler, Vorsitzender des Heimbeirates. Nun musste noch jemand gefunden werden, der die Vogelfutterstationen herstellt. Einen geeigneten Partner fand Rusche beim Berufsbildungswerk. Das dem Christophorus-Werk angegliederte Ausbildungszentrum erklärte sich bereit, die Azubis, die eine Erstausbildung als Metallbauer durchlaufen, mit der Aufgabe zu betrauen. „Das haben die Jungs auch gern gemacht. Ansonsten stellen sie oft reine Übungsobjekte her. In diesem Fall konnten sie sich an etwas versuchen, das tatsächlich auch Verwendung findet“, sagt Ausbildungsleiter Christoph Temmen.

25 unterschiedliche Vogelarten

Das Ergebnis: Zwei Vogelfutterstationen, in denen unterschiedliches Futter für verschiedene Vogelgaumen bereitgestellt wird. „Es gibt Körnerfresser, beispielsweise Finken. Amseln hingegen bevorzugen weiche Kost wie Beeren“, erläutert Rusche. Rund 25 Vogelarten sind auf der Dachterrasse zu erwarten, verspricht der Naturexperte. Das Umfeld dafür sei günstig: Rund um die Dachterrasse stehen Bäume, der Kanal ist nicht weit entfernt, und auch von der Wilhelmshöhe seien fliegende Besucher zu erwarten. Diese 25 Vogelarten hat Rusche in einer Mappe aufgeführt, so dass die Bewohner sie identifizieren können. Zudem hat er ein Ringbuch vorbereitet, in dem Beobachtungen und Gedanken dazu festgehalten werden dürfen.

Terrassenfest

Bereits auf der Dachterrasse befindet sich ein Insektenhotel, zudem haben die Bewohner mit Möllerhaus und Lühn Setzlinge, Blumenzwiebeln, Samen und Weiteres in Töpfen angepflanzt. Die beiden Frauen sind zwar beim Mutter Teresa Haus angestellt, das Projekt „Dachterrasse“ sei jedoch ihr rein ehrenamtliches Engagement. „Wir lernen dabei so viel gegenseitig. Die älteren Herrschaften kennen sich sehr gut aus mit diesen Dingen. Wir gehen gemeinsam auf den Wochenmarkt und kaufen dort die Pflanzen ein“, betont Lühn. Dabei ließe sich niemand ein X für ein U vormachen, schmunzeln die Damen. „Wir haben auch schon ein tolles Terrassenfest gefeiert. Es ist eine Gemeinschaft geworden, auf die wir beide sehr stolz sind“, unterstreicht Möllerhaus.