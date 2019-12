Lingen. Alexander di Capri und Marie Wegener sind die beiden Hauptdarsteller des Musicals "Die Schöne und das Biest", welches am 2. Februar 2020 auf der Bühne der Lingener Emslandarena aufgeführt wird. Im Interview erzählen sie, wie es ist, solch bekannte Figuren zu spielen und weshalb das Stück nicht mit der Disney-Version zu verwechseln ist.

Wie haben Sie sich auf diesen Klassiker der Filmszene vorbereitet?

Alexander di Capri: „Ich bereite mich vor, sobald ich das Angebot auf dem Tisch habe. Zuerst hole ich mir meist verschiedene Lektüren, um mir ein Gesamtbild zu machen. Wenn ich dann sage, dass mich die Rolle interessiert und ich diese auch erfüllen könnte, dann fange ich an, meinen Charakter – in dem Fall, das Biest – zusammenzustellen. Das ist für mich die normale Vorarbeit für eine Rolle.

Marie Wegener: „Für mich ist es das erste Mal. Vorher habe ich noch nie Musical gemacht. Als ich das Skript bekommen habe, habe ich angefangen mich einzulesen, wie das Stück aufgebaut ist, da es auch nicht die Disney-Version ist. Ich höre mir die Songs immer wieder an, singe sie durch, übe natürlich mit einer zweiten Person die Dialoge und habe mir frühere Produktionen angeschaut, um mir ein Bild zu machen. Es ist für mich eine Premiere.

Wo genau liegt denn der Unterschied zwischen der ursprünglichen Version von „Die Schöne und das Biest“ und der Disney-Version?

Alexander di Capri: „Ich hatte das Vergnügen, schon beide Versionen zu spielen und ich finde beide sehr gut. Jeder, der Disney kennt, kennt das pompöse Märchen – manchmal etwas kitschig. Diese Version ist erwachsener. Dieser Version ist angelehnt an das tschechische Märchen.Tschechien ist bekannt für tolle Märchen und dort wurden auch viele von ihnen verfilmt.“

Ist das Musical, trotz des Unterschiedes zu Disney, für Kinder geeignet?

Alexander di Capri: „Es ist auf jeden Fall auch für Kinder geeignet – wenn sie sich eben darauf einlassen, dass es nicht Disney ist. Wenn Leute den Titel ‚Die Schöne und das Biest‘ hören, denken sie sich oft, wo denn nun die typische Musik des Disney-Films bleibt (stimmt den Titelsong des Zeichentrickfilms an). Sie fragen sich: Wo ist Tassilo, Mutter als sprechende Teekanne? Wenn man mit diesen Erwartungen in das Stück geht, kann ich die Enttäuschung verstehen, aber das sagt über das Musical nichts aus – denn das ist ja gut. Es ist deshalb umso wichtiger zu sagen: Es ist ein tolles Märchen, aber nicht Disney.“

Gibt es bei den Figuren bestimmte Charakterzüge, die Sie ganz besonders zum Vorschein bringen müssen?

Alexander di Capri: „Als ich das Biest in der Disney-Version gespielt habe, war es viel verspielter – schon fast wie ein trotziges Kind, was hier nicht der Fall ist. In dem Stück dreht es sich mehr um den arroganten, jungen Prinzen, der verwandelt wird.

Marie Wegener: „Bella ist eine sehr herzliche, belesene und offene Person, die sich sehr von den anderen Dorfbewohnern unterscheidet. Sie ist nicht die Person, die wie ihre Schwestern, immer nur auf das Äußerliche bedacht ist. Sie achtet mehr auf den Charakter eines Menschen und ist selbst sehr positiv eingestellt. Deshalb verliebt sie sich auch in das Biest. Die äußerliche Erscheinung des Biests, die zunächst gruselig wirkt, verbirgt einen schönen Charakter – und in diesen hat sie sich verliebt. Ich vergleiche das auch gerne mit mir, denn ich achte genauso mehr auf den Charakter als auf das Äußerliche.“

Musical zählt zu der hohen Kunst des Gesangs. Jeder Ton muss sitzen. Welche harte Schule haben Sie für den Gesang genossen?

Marie Wegener: „Da hat Alex schon wesentlich mehr Erfahrung. Es ist, wie gesagt, mein erstes Musical. Ich wachse gerade hinein und bekomme natürlich Unterricht. Aber ich hatte keine Musicalausbildung in der Form. Ich weiß aber, dass die Proben sehr hart werden, und auch, zwei Monate auf Tour zu gehen, zweieinhalb Stunden auf der Bühne zu stehen. Man muss lernen, wie man die Stimme am besten schont. Ich kriege da auch ein paar Tipps von Alex und gehe ansonsten offen an die Sache heran.“

Welche Tipps gibt es denn, um die Stimme zu schonen?

Alexander di Capri: „Als erstes kommt nach der Vorstellung der gute Schlaf. Dann ist es wichtig, dass man nicht in überheizten Zimmern liegt. In vielen Hotels ist es leider so, dass in der Winterzeit die Heizungen hoch eingestellt sind. Deshalb sollte man sich einen Eimer Wasser und ein Handtuch geben lassen. Das nasse Handtuch auf der Heizung sorgt für feuchte Luft im Raum, wodurch die Stimme geschont wird. Wir Sänger haben auch oft portable Inhaliergeräte dabei, die mit Salzwasser befüllt sind. Viel trinken ist natürlich auch wichtig und darauf achten nicht krank zu werden, zum Beispiel durch regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren.“

Haben Sie denn auch etwas Persönliches dabei, wenn Sie so lange unterwegs sind?

Marie Wegener: „Ich habe meinen Glücksbringer dabei – mein Kuscheltier. Bei der Tour ist meine Mum leider nicht dabei. Aber ansonsten kommt sie oft mit oder wir telefonieren oft. Dann geht es mir besser (kichert).“

Haben Sie einen gemeinsamen Lieblingsmoment in dem Stück?

Alexander di Capri: „Das wird sich herausstellen, wenn wir proben. Das kann man jetzt noch nicht genau sagen, sondern entsteht im Moment. Es gibt aber Lieder, die ich jetzt schon immer wieder gerne höre.“ Privat höre ich aber gerne klassische Musik.“

Welches ist denn Ihr persönliches Lieblingsmärchen?

Marie Wegener (antwortet schnell): „Cinderella.“

Der Mädchentraum...

Marie Wegener: „Ja (lacht). Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in meiner Kindheit geschaut habe – auch jetzt noch. Es ist immer noch mein absolutes Lieblingsmärchen.“

Alexander di Capri: „Bei mir ist es ganz klar das ‚Dschungelbuch´. Was mir von klein auf einfach immer in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Bär (singt ‚Ich wär‘ so gern wie du...‘). Es ist so eine süße Geschichte.“