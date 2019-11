Lingen. Die Personalratswahlen und die "Blaulichtnacht 2020" haben im Mittelpunkt der Versammlung der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kreisgruppe Emsland, in Lingen gestanden.

Darauf weist die GdP in einer Mitteilung hin. 71 Mitglieder hatte Kreisgruppenvorsitzender Benedikt Kreimer einer Mitteilung zufolge im Hofbräu Lingen begrüßt. Auch zahlreiche Pensionäre waren gekommen.

Im Laufe der Versammlung wurden die Kandidaten für die Personalratswahlen im Jahr 2020 durch Klaus Herbers vorgestellt. Alle 30 Kandidaten aus dem Beamten- und Tarifbeschäftigtenverhältnis wurden durch die Teilnehmer einstimmig bestätigt.

Am 8. Februar 2020 findet eine "Blaulichtnacht" in der Tanzgalerie Lorenz in Lingen statt.Es werden alle Einrichtungen und Organisationen eingeladen, die mit der Polizei in Verbindung stehen oder zusammen arbeiten, wie zum Beispiel die Feuerwehren, Rettungsdienste, Justiz, das THW oder die Krankenhäuser. Der Austausch untereinander steht im Mittelpunkt.

Zur Versammlung eingeladen hatte die GdP auch die neue Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon. Sie machte der Mitteilung zufolge keinen Hehl daraus, dass sie sich „pudelwohl“ in der Inspektion aufgenommen fühle und tolle Menschen in Lingen, aber auch im gesamten Emsland schon jetzt kennengelernt habe. Ferner ging sie auf die zukünftigen Aufgaben ein, die auf die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zukommen würden. Dabei blieb sie nach Angaben der GdP realistisch, denn die Zukunft deute auf mehr Aufgaben und kein zusätzliches Personal hin, heißt es in der Mitteilung abschließend.