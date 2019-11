Das Team des Ambulantes Dienstes Lingen (von links): Andreas Miller, Jette Seifert, Hannah Schröder, Dana Bröker, Henning Lohle, Tim Nüsse, Ina Fritzler und Joana Thapa. Foto: Christophorus-Werk

Lingen . Die Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes hat ihr neues Quartiersbüro in der Innenstadt von Lingen nun offiziell eingeweiht. Das siebenköpfige Lingener Team des Ambulanten Dienstes ist von der Hohenfeldstraße in eine Immobilie am Willy-Brandt-Ring umgezogen.